Galatasaray Çorum FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Çorum FK maçı öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve maçın ne zaman oynanacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte Galatasaray-Çorum FK maçının yayın kanalı, tarihi ve başlama saatiyle ilgili merak edilenler.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Çorum FK karşılaşması için geri sayım başladı. Sezona sahasında oynayacağı mücadeleyle devam edecek olan Galatasaray, Çorum FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar ise “ Galatasaray Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30’da oynanacak. Rams Park’ta gerçekleştirilecek karşılaşma futbolseverlere canlı olarak ekranlardan aktarılacak. İşte Galatasaray-Çorum FK maçının yayın kanalı, saati ve karşılaşmaya dair tüm merak edilen detaylar...

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Çorum FK maçı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında sahne alacak karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Futbolseverler mücadeleyi Türkiye saatiyle 21.30’dan itibaren takip edebilecek.

Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları da maçın sonucunu merakla bekliyor. Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı mücadelede üç puanı hanesine yazdırmak isterken Çorum FK ise güçlü rakibi karşısında başarılı bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı platform üzerinden karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda yer alıyor. Yayın öncesinde kanal numaralarında veya yayın programında değişiklik yaşanabilme ihtimaline karşı izleyicilerin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasının Bein Sports 1 üzerinden yayınlanması planlanıyor. Bein Sports yayınları abonelik sistemi üzerinden izlenebildiği için karşılaşmanın şifresiz yayın durumu konusunda resmi yayıncı tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

Futbolseverler, maç saatinden önce Bein Sports’un güncel yayın akışını kontrol ederek karşılaşmanın yayın koşulları hakkında en güncel bilgilere ulaşabilir.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele İstanbul’da bulunan Rams Park’ta oynanacak. Galatasaray’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların da tribünlerdeki yerini alacağı adres olacak.

14 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da başlayacak mücadelede Galatasaray taraftarları takımlarının sahadan galibiyetle ayrılmasını bekleyecek. Çorum FK ise deplasmanda güçlü rakibine karşı puan veya puanlar kazanmak için mücadele edecek.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasına ilişkin öne çıkan yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Galatasaray - Çorum FK

• Organizasyon: Trendyol Süper Lig

• Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma

• Başlama saati: 21.30

• Yayın kanalı: Bein Sports 1

• Platform: Digiturk

• Kanal numarası: 77

• Stadyum: Rams Park, İstanbul

Karşılaşma öncesinde maç saati, yayıncı kuruluş veya yayın programında resmi bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgilerin takip edilmesi önem taşıyor.