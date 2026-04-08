Galatasaray Chieri hangi kanalda, Galatasaray Chieri nereden CANLI izlenir?

Sultanlar Ligi’ndeki başarısını Avrupa kupalarına taşımak isteyen Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Chieri’yi konuk ediyor. Parkedeki bu nefes kesen rekabeti kaçırmak istemeyen sporseverler, dijital platformlarda "Galatasaray Chieri nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın var mı?" başlıklarını yoğun bir şekilde takip ediyor. Her iki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu önemli müsabakanın yayın saati, frekans bilgileri ve ilk altı detayları voleybolseverler için güncellendi.

GALATASARAY DAIKIN - CHIERI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybol sahalarında Avrupa şampiyonluğu heyecanı zirveye tırmanıyor! CEV Cup Kadınlar Finali’nde temsilcimiz Galatasaray Daikin, kupanın kulbundan tutmak için İtalyan devi Chieri ile kozlarını paylaşıyor. İstanbul’da voleybol tutkunlarını tribünlere kilitleyecek bu dev randevu, sarı-kırmızılıların Avrupa tarihindeki en kritik sınavlarından biri olacak. İşte Galatasaray Daikin - Chieri final mücadelesine dair merak edilen tüm detaylar:

CEV Cup’ın şampiyonunu belirleyecek olan bu dev final maçı, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimizin ev sahibi avantajını kullanarak İtalyan rakibi karşısında zafer arayacağı müsabakanın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi. Parkede ter dökecek olan Sultanlar, taraftar desteğiyle Avrupa kupasını müzeye götürmeyi hedefliyor.

GALATASARAY - CHIERI MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin’in şampiyonluk yolundaki bu kader maçını takip etmek isteyen sporseverler için müjdeli haber geldi. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, bu tarihi finali herhangi bir ücret ödemeden ve şifreye ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyon başında veya dijital ortamda takip edecek taraftarlar için güncel kanal listesi şu şekildedir:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak erişim sağlanabilir.

ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ BURHAN FELEK SPOR SALONU’NDA

Avrupa’nın en prestijli kupalarından biri olan CEV Cup Finali, İstanbul'un voleybol mabedi olarak bilinen Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Galatasaray Daikin, binlerce taraftarının oluşturacağı atmosferle Chieri’yi baskı altına alıp skor avantajı elde etmek istiyor. İtalyan temsilcisi Chieri ise güçlü kadrosuyla İstanbul deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Voleybol kalitesinin tavan yapacağı bu eşleşmede kazanan taraf, Avrupa'nın en büyüklerinden biri olduğunu kanıtlayacak.