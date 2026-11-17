Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş olduğu için karşılaşma, Beşiktaş’ın Dolmabahçe’deki iç saha stadyumu Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. Ligin en çok ses getiren derbilerinden biri olan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi, sezonun kaderini etkileyebilecek maçlar arasında gösteriliyor. Karşılaşmanın yayıncı kanalı ve hakemi ise henüz açıklanmadı. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi, saati, stadı ve merak edilen tüm detaylar.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasının kapanış maçlarından biri olacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbinin ev sahibi Beşiktaş. Bu nedenle karşılaşma, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. Galatasaray ise derbiye deplasman takımı olarak çıkacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’a ait olduğu için derbinin de beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın hangi beIN Sports kanalında yayınlanacağı maç haftasında netleşecek.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun derbi haftasında atamaları duyurması bekleniyor.

DERBİDE DEPLASMAN SEYİRCİSİ OLACAK MI?

Süper Lig’de büyük derbilerde son yıllarda deplasman takımı taraftarına bilet satışı yapılmıyor. Derbide deplasman seyircisine ilişkin bir karar açıklanması halinde süreç netlik kazanacak.