Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Başakşehir kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir canlı maç anlatımı ve Galatasaray Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Başakşehir maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Başakşehir maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başladı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanıyor.