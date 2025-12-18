Haberler

Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı kaç kaç? Galatasaray Başakşehir kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir canlı maç anlatımı ve Galatasaray Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Başakşehir maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Başakşehir maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başladı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanıyor.

Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
500

