Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Başakşehir maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Sara, İlkay, Yusuf Demir, Ahmed, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.