Galatasaray Barcelona muhtemel 11'ler: Barcelona Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler?

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları merak konusu oldu. Peki, Barcelona Galatasaray maçı muhtemel 11'ler kimler? Galatasaray Barcelona muhtemel 11'ler haberimizde.

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, hücum hattında Victor Osimhen'e görev vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Lucas Torreira ile Mario Lemina'nın birlikte sahaya çıkacağı öngörülüyor.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Galatasaray karşısında Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi isimlerden yararlanması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Rafael Leao, Victor Osimhen.

BARCELONA MUHTEMEL 11

Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

GALATASARAY BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki muhtemel kadrosunda Victor Osimhen öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Sakatlığının ardından takıma dönen Nijeryalı futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın birlikte görev alacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak mücadelede Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

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