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Galatasaray Aston Villa muhtemel 11'ler belli oldu mu sorusu, maç öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında. İki takımın resmi ilk 11'leri maçtan yaklaşık bir saat önce açıklanacak. Ancak Galatasaray'da Okan Buruk'un orta sahada Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsüyle sahaya çıkması bekleniyor. Aston Villa'da ise hücumda Nicolas Jackson'ın ilk 11'de forma giymesi öngörülüyor. Galatasaray Aston Villa maçı 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Galatasaray Aston Villa maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. UEFA kuralları gereği iki takımın kadroları maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce duyurulacak. Bu nedenle maç kadrolarının yarın akşam saat 19.45 civarında belli olması bekleniyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın Aston Villa karşısına şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.

ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

Aston Villa'nın Galatasaray karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Z. Suzuki, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Leon Goretzka, Alysson, Johan Manzambi, Emiliano Buendia, Nicolas Jackson.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. TRT 1'i dijital platformlarda izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23

D Smart: 26

Tivibu: 22

Kablo TV: 22

Turkcell TV+: 21

Fil Box: 20

Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten ücretsiz olarak izlenebilecek. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmekte fayda var.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Aston Villa maçı yarın, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Aston Villa maçı, sarı kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e emanet etti. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olacak. VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev yapacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona'ya kaybettikten sonra deplasmanda Lille'i 4-2, iç sahada ise Stuttgart'ı 2-0 yendi. Galatasaray, 6 puanla Aston Villa maçına çıkacak.