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Galatasaray Aston Villa maçını kim anlatıyor sorusu maç saati yaklaşırken gündeme geldi. Galatasaray Aston Villa maçının spikeri belli oldu. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI SPİKERİ KİM?

TRT 1'de yayınlanacak karşılaşmayı Onur Şahinbaşkan anlatacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e emanet etti.