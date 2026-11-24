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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile İngiltere temsilcisi Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, Galatasaray-Aston Villa maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor. Sarı-kırmızılı takımın bazı iç saha maçlarını farklı statta oynaması nedeniyle karşılaşmanın adresi de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. UEFA'nın resmî maç kaydında da karşılaşmanın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak gösteriliyor.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Aston Villa maçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Seyrantepe bölgesindeki RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan stat, sarı-kırmızılı taraftarları bu mücadelede de ağırlayacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI BAŞKA STADA MI ALINDI?

Galatasaray, RAMS Park'ta yürütülen zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamıştı. Ancak bu stat değişikliği Aston Villa maçını kapsamıyor. Galatasaray-Aston Villa mücadelesinin RAMS Park'ta oynanacağı açıklandı.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.45'te başlayacak.