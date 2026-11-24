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Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, uydu, dijital platformlar ve tabii uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT tarafından şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.

Karşılaşmayı televizyon başında olmayanlar, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınıyla internetten de takip edebiliyor. tabii uygulaması mobil cihazlar, tablet ve akıllı televizyonlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.