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Galatasaray Aston Villa maçı canlı izle araması maç saati yaklaştıkça hız kazandı. Galatasaray Aston Villa maçı bu akşam saat 20.45'te TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Maçı full HD ve kesintisiz izlemek isteyenler, TRT 1 yayınını uydu, dijital platformlar ve tabii uygulaması üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TRT 1'i dijital platformlarda bulmak isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için yayın öncesinde güncel listeye göz atmakta fayda var.

Karşılaşmayı televizyon başında olmayanlar, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınıyla internetten de takip edebiliyor. tabii uygulaması mobil cihazlar, tablet ve akıllı televizyonlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e emanet etti.

Siebert'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olarak belirlendi.