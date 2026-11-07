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Galatasaray Amedspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Galatasaray Amedspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Amedspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Futbolseverler, Galatasaray Amedspor maçını hangi hakemin yöneteceğini araştırıyor.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray Amedspor maçında düdük FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'de olacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının hakemine ilişkin bilgiler.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçının hakemi Halil Umut Meler. Deneyimli hakem, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Galatasaray Amedspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları ile VAR ve AVAR hakemlerine ilişkin bilgiler, Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuyla netlik kazanacak.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemlerinden biri olan Meler, Süper Lig'in yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev yapıyor. Deneyimli hakem, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da maç yöneten isimler arasında yer aldı.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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