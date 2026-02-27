Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'ler ve maç kadrosu! Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Galatasaray Alanyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar, kritik mücadele öncesinde Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu, ilk 11 tahminleri ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçıyla ilgili tarih, saat, kanal ve tüm detaylar…

GALATASARAY – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Alanyaspor mücadelesi, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, beIN Sports'un şifreli yayını üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Galatasaray – Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için beIN Sports 1, farklı platformlar üzerinden erişilebilir durumda. Kanal;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

numaralı kanallar üzerinden yayın yaparken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray – Alanyaspor karşılaşması, 28 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, akşam saatlerinde ekran başındaki izleyicilere Süper Lig heyecanı yaşatacak.

GALATASARAY – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak olan Galatasaray – Alanyaspor maçı, İstanbul'da futbolun kalbi olarak bilinen RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray:

Kale :

Uğurcan (1)

Defans :

• Eren (17)

• Bardakcı (42)

• Sanchez (6)

• Boey (93)

Orta Saha:

• Lemina (99)

• Singo (90)

• Sara (8)

Forvet / Kanatlar:

• Lang (77)

• Sane (10)

• Osimhen (45)

Alanyaspor:

Kaleci : Ertuğrul (1)

• Defans : Ümit (50), Aliti (5), Lima (3)

• Orta Saha: Ruan (11), Janvier (17), Hagi (14), Makouta (42), Hadergjonaj (94)

• Forvet: Güven (10), Hwang (16)