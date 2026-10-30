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Galatasaray 6 oyuncu mu değiştirdi? Galatasaray neden 6 oyuncu değiştirdi?

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Galatasaray 6 oyuncu mu değiştirdi? Galatasaray neden 6 oyuncu değiştirdi?
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Konyaspor – Galatasaray maçında dikkat çeken bir detay, futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Süper Lig’de takımların maç başına 5 oyuncu değişikliği hakkı bulunmasına rağmen Galatasaray’ın karşılaşmada 6 oyuncu değişikliği yapması, sosyal medyada merak uyandırdı. Bu durumun ardından “Galatasaray 6 oyuncu mu değiştirdi?” ve “neden 6 değişiklik yapıldı?” soruları gündeme geldi.

Galatasaray’ın 6. oyuncu değişikliğini yapabilmesinin nedeni, kafa travması (beyin sarsıntısı) kuralı oldu. Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi nedeniyle oyundan çıkması üzerine yapılan değişiklik, kafa travması değişikliği olarak değerlendirildi. Kurallar gereği bu durumda her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanındı. İşte konuya dair bilinmesi gerekenler.

GALATASARAY 6 OYUNCU MU DEĞİŞTİRDİ?

Evet. Galatasaray, Konyaspor maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılıların bu hakkı, maç sırasında yaşanan kafa travması değişikliği nedeniyle kazanıldı.

GALATASARAY NEDEN 6 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ?

Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi üzerine Konyaspor, kalesinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bu değişiklik, kafa travması kuralı kapsamında yapıldığı için normal değişiklik hakları dışında değerlendirildi. Kurallar gereği kafa travması nedeniyle bir değişiklik yapıldığında, her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor. Bu nedenle Galatasaray da toplamda 6 oyuncu değişikliği yapabildi.

KAFA TRAVMASI DEĞİŞİKLİĞİ KURALI NEDİR?

Kafa travması değişikliği kuralı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından oyuncu sağlığını korumak amacıyla getirildi. Bu kurala göre maç sırasında kafa travması geçirdiği ya da geçirdiğinden şüphelenilen bir oyuncu, takımın normal değişiklik hakları kullanılmadan oyundan çıkarılabiliyor ve yerine yeni bir oyuncu alınabiliyor. Kuralın amacı, takımların değişiklik hakkını kaybetme endişesiyle kafa travması geçiren oyuncuları sahada tutmasının önüne geçmek.

RAKİP TAKIMA DA EK HAK VERİLİYOR

Kafa travması değişikliği kuralının önemli bir yönü de rakip takıma tanınan ek hak. Bir takım kafa travması nedeniyle değişiklik yaptığında, rekabet dengesinin korunması amacıyla rakip takıma da bir ek oyuncu değişikliği hakkı veriliyor. Bu nedenle Konyaspor maçında hem Konyaspor hem de Galatasaray, normal 5 değişiklik hakkının yanı sıra birer ek değişiklik yapma imkânı elde etti.

SÜPER LİG’DE OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI KAÇ?

Trendyol Süper Lig’de normal şartlarda her takımın bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Bu değişiklikler, devre arası hariç oyun içinde en fazla 3 duraklamada gerçekleştirilebiliyor. Kafa travması değişikliği ise bu sınırların dışında değerlendiriliyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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