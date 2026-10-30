Ankara hava durumu 31 Ekim 2026! Yarın Ankara’da yağmur var mı? Ankara hafta sonu ve 5 günlük hava durumu

Hava tahminlerine göre Ankara’da hafta sonu büyük ölçüde parçalı bulutlu ve kuru bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15-17 derece civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki hafta sonuna doğru ise başkentte sıcaklıkların sert şekilde düşmesi ve gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor. İşte Ankara’nın güncel hava durumu ve günlük tahminler.

ANKARA’DA BU AKŞAM HAVA NASIL?

Ankara’da bu akşam hava parçalı bulutlu. Kentte hava sıcaklığı 10 derece civarında seyrediyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 7 derece olarak bekleniyor.

ANKARA’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

31 Ekim Cumartesi günü Ankara’da havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 25 seviyesinde bulunurken, sıcaklıkların 6 ile 15 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA’DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu Ankara’da önemli bir yağış beklenmiyor. 1 Kasım Pazar günü yağış ihtimali yüzde 15 seviyesinde kalırken, sıcaklıkların 6 ile 16 derece arasında olması bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Yeni haftanın başında Ankara’da gündüz sıcaklıkları 17 dereceye kadar yükselecek. Ancak 5 Kasım Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 11, en düşük sıcaklığın ise 3 dereceye gerilemesi bekleniyor. 6 Kasım Cuma günü ise gündüz sıcaklığının 9 derece civarında kalması, gece sıcaklığının ise sıfırın altına inmesi öngörülüyor. Bu tarihte yağış ihtimali düşük olsa da yağışın kar şeklinde olabileceği belirtiliyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

31 Ekim Cumartesi: 6 / 15 derece, parçalı bulutlu

1 Kasım Pazar: 6 / 16 derece, parçalı bulutlu

2 Kasım Pazartesi: 7 / 17 derece, parçalı bulutlu

3 Kasım Salı: 7 / 17 derece, parçalı bulutlu

4 Kasım Çarşamba: 7 / 15 derece, parçalı bulutlu

VATANDAŞLARA UYARI

Ankara’da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın yüksek olması nedeniyle vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih etmesi öneriliyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru beklenen sert soğuma ve gece görülebilecek don olayına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarını takip etmesi tavsiye ediliyor.