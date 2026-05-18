Gabriel Sara Aston Villa'ya mı gidiyor?

Gabriel Sara’nın Aston Villa’ya transfer olacağı iddiası, yaz transfer dönemi öncesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Orta sahadaki etkili performansıyla öne çıkan oyuncunun İngiltere’ye gidip gitmeyeceği merak konusu olurken, transfer söylentileri her geçen gün daha da güçleniyor. Aston Villa’nın Gabriel Sara hamlesi yapıp yapmayacağı ise gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

GABRIEL SARA TRANSFERİNDE AVRUPA HAREKETLİLİĞİ

Gabriel Sara için Avrupa transfer piyasasında hareketlilik giderek hız kazanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa ve Everton başta olmak üzere bazı Premier Lig ekipleri, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. Özellikle Aston Villa’nın oyuncu için resmi girişim hazırlığında olduğu iddiaları dikkat çekiyor.

ASTON VILLA VE EVERTON YAKINDAN TAKİPTE

Premier Lig kulüplerinin Gabriel Sara’yı yakından takip ettiği belirtilirken, oyuncunun performansının İngiltere’de yeniden büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Orta sahadaki oyun kurulumuna katkısı, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkinliği nedeniyle Sara’nın transfer piyasasında değerini artırdığı konuşuluyor.

GALATASARAY’DAN NET BONSERVİS KARARI

Galatasaray yönetiminin Gabriel Sara için belirlediği bonservis bedelinde taviz vermeye yanaşmadığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklara göre sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu stratejiyle oyuncunun değerinin korunması hedefleniyor.

EN PAHALI SATIŞ REKORU GÜNDEMDE

Galatasaray’ın belirlediği yüksek bonservis talebinin karşılanması halinde Gabriel Sara’nın, kulüp tarihinin en pahalı satışı olabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, oyuncunun Avrupa piyasasındaki yükselen değerini dikkate alarak transferden maksimum gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.

İNGİLTERE’YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Gabriel Sara’nın da yeniden İngiltere’de forma giymeye olumlu yaklaştığı öne sürülüyor. Daha önce Norwich City forması giyen Brezilyalı futbolcunun Premier Lig’e dönüş fikrine sıcak baktığı, transfer gelişmelerinin ise önümüzdeki süreçte netleşeceği aktarılıyor.