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Futbol kuralları değişti mi, Dünya Kupası yeni sar kart, ofsayt, oyuncu değişikliği, korner, taç atışı, kale vuruşu 5 saniye kuralı nedir?

Futbol kuralları değişti mi, Dünya Kupası yeni sar kart, ofsayt, oyuncu değişikliği, korner, taç atışı, kale vuruşu 5 saniye kuralı nedir?
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Futbol kuralları değişti mi, Dünya Kupası yeni sarı kart, ofsayt, oyuncu değişikliği, korner, taç atışı ve kale vuruşu 5 saniye kuralı nedir? FIFA’nın oyun temposunu hızlandırmak ve zaman kaybını azaltmak için gündeme getirdiği yeni düzenlemeler, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle olası kural değişiklikleri Dünya Kupası öncesi dikkat çekiyor.

Futbol kuralları değişti mi?” ve “ Dünya Kupası yeni sarı kart, ofsayt ve 5 saniye kuralı nedir?” soruları spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Oyunun akışını değiştirebilecek yeni uygulama iddiaları, kornerden taç atışına kadar birçok kuralın yeniden düzenlenip düzenlenmediği sorusunu gündeme taşıdı.

FUTBOL KURALLARI DEĞİŞTİ Mİ?

IFAB tarafından yapılan açıklamaya göre futbol kurallarında oyunun akışını hızlandırmaya yönelik önemli düzenlemeler kabul edildi. Bu değişikliklerin 2026 Dünya Kupası’nda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yeni kurallar özellikle tempo kaybını azaltmayı hedefliyor.

TAÇ ATIŞI VE KALE VURUŞUNDA 5 SANİYE KURALI

Yeni düzenlemeye göre taç atışı ve kale vuruşları için 5 saniyelik süre sınırı getiriliyor. Hakemler bu süreçte geri sayım yapacak.

Süre aşılırsa taç atışı rakip takıma geçerken, gecikmeli kale vuruşlarında rakip ekip korner kazanacak.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYE KURALI

Oyuncu değişiklikleri artık 10 saniye içinde tamamlanmak zorunda olacak. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu bir dakika bekleyecek ve takım sahada eksik kalacak.

Bu kuralın oyundaki zaman kaybını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

SAKATLIK VE SAHAYA DÖNÜŞ KURALI

Sakatlık nedeniyle oyundan çıkan oyuncuların sahaya dönüşü de yeni kurallara bağlandı. Oyuncular, oyuna geri dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Bu düzenleme ile maç içi kesintilerin azaltılması hedefleniyor.

VAR SİSTEMİNE YENİ YETKİLER

Yeni düzenlemeler kapsamında VAR sistemi de genişletildi. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart durumlarında VAR devreye girebilecek.

Bu değişikliklerin hakem hatalarını azaltması amaçlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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