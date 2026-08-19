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Furkan Vakfı kimin? Furkan Vakfı hangi cemaat, hangi tarikata bağlı?

Furkan Vakfı kimin? Furkan Vakfı hangi cemaat, hangi tarikata bağlı?
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Furkan Vakfı ve Furkan Hareketi, son dönemde adının gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Özellikle vakfın kim tarafından kurulduğu ve hangi cemaatle bağlantılı olduğu merak konusu oldu. Peki, Furkan Vakfı kimin, Furkan Vakfı hangi cemaat? Detaylar haberimizde.

Furkan Vakfı, son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yapısı, kurucusu ve bağlı olduğu oluşumla ilgili merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Furkan Hareketi'nin 1981 yılında başlayan yapılanması, 1994 yılında vakıf çatısı altında şekillendi. Peki, Furkan Vakfı kimin? Furkan Vakfı hangi cemaat? Detaylar...

FURKAN VAKFI KİMİN?

Furkan Vakfı, 1994 yılında Alparslan Kuytul tarafından kurulan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak biliniyor. Vakıf, eğitim ve dini faaliyetler yürüttüğünü belirtiyor.

Furkan Hareketi'nin ise 1981 yılında Alparslan Kuytul liderliğinde Adana'da ortaya çıktığı aktarılıyor. 

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun olan Kuytul, daha sonra Mısır'a giderek 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim aldı.

Kuytul, geçmişte yaptığı açıklamalarda Hanefi mezhebine mensup olduğunu ve Selefi olmadığını ifade etti. Furkan Vakfı'nın belirli bir fıkhi mezhebe bağlılığı konusunda ise farklı kaynaklarda farklı tanımlamalar bulunuyor.

FURKAN VAKFI HANGİ CEMAAT?

Furkan Vakfı, Furkan Hareketi adıyla da anılan bir oluşum olarak tanımlanıyor. Hareketin 1981 yılında Alparslan Kuytul liderliğinde Adana'da ortaya çıktığı ve faaliyetlerinin merkezinde Kur'an ve Sünnet anlayışının bulunduğu belirtiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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