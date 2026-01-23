Furkan Karabay kimdir? Gazeteci Furkan Karabay neden gözaltına alındı?

Gazeteci Furkan Karabay, İBB soruşturması kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltı sürecini duyurdu ve işlemin TCK 217/A maddesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Peki, Furkan Karabay kimdir? Gazeteci Furkan Karabay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FURKAN KARABAY KİMDİR?

Furkan Karabay, 1996 doğumlu bir Türk gazeteci olarak tanınmaktadır. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Karabay, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başlamış olan Karabay, bu platformlarda çok sayıda önemli habere imza atmıştır.

Sadece habercilikle sınırlı kalmayan Karabay, aynı zamanda edebiyat alanında da faaliyet göstermektedir. "Gurban" adlı kitabın yazarı olarak okurlarla buluşmuş ve toplumsal konulara dair kaleme aldığı yazılarla dikkat çekmiştir. Kariyeri boyunca, özellikle güncel siyasi ve sosyal olayları takip ederek kamuoyuna aktarmasıyla tanınmıştır.

GAZETECİ FURKAN KARABAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Furkan Karabay, İBB soruşturması kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, gözaltı sürecini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurmuştur:

"Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı."

Daha önceki süreçlerde de hukuki problemler yaşamış olan Karabay, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret", üç defa zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılmıştır. Yaklaşık 201 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmiştir. Bu olaylar, Karabay'ın gazetecilik faaliyetleri ve kamuoyuna yönelik açıklamaları bağlamında dikkat çekici bir hukuk sürecini ortaya koymaktadır.

FURKAN KARABAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

