Fransa İngiltere maçı hangi kanalda, Dünya Kupası yarı final maçı Fransa İngiltere ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasını kazanmak isteyen Fransa ve İngiltere, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde futbolseverler, "Fransa - İngiltere maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası üçüncülük maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

FRANSA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Fransa ile İngiltere, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

FRANSA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa ile İngiltere arasındaki üçüncülük mücadelesi, TSİ 00.00'da başlayacak. Futbolseverler, gece yarısı oynanacak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

FRANSA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası üçüncülük maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT 1'in yayın yaptığı dijital platformlar ve Türksat uydusu üzerinden de izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile İngiltere arasındaki mücadele, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Gardens kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'nın önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak statta futbolseverleri yüksek tempolu bir mücadele bekliyor.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Yarı finalde finale yükselme şansını kaçıran Fransa ve İngiltere, turnuvayı galibiyetle tamamlamak için mücadele edecek. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği karşılaşma, Dünya Kupası'nı üçüncü sırada bitirecek takımı belirlerken, futbolseverlere de üst düzey bir mücadele sunacak.