Fransa Avusturya maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Fransa Avusturya Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?

“ Fransa Avusturya maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu, EMF Euro 2026 öncesinde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Fransa - Avusturya mücadelesi için geri sayım sürerken, maçın yayın saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Fransa - Avusturya mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuva sürecinde kritik öneme sahip olan bu maçın yayın bilgileri, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI IDMAN TV YAYIN DETAYLARI

Fransa - Avusturya karşılaşması Idman TV üzerinden Azerspace 46E uydusu aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de erişim sağlanabiliyor ancak yayın şifreli olarak sunuluyor. Bu nedenle izleyiciler alternatif yayın seçeneklerini de takip ediyor.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. EMF Euro 2026 turnuvası kapsamında sahaya çıkacak olan Fransa - Avusturya, günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 14.15’te başlayacak. Öğleden sonra oynanacak bu önemli karşılaşmada iki ekip de turnuvada üst tura çıkma hedefiyle sahaya çıkacak.

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa - Avusturya Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferiyle birlikte karşılaşmanın temposunun yüksek olması bekleniyor.