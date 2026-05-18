Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak?

Oyun severlerin gündeminde yer alan Forza Horizon 6 çıkış tarihi ile ilgili beklentiler giderek yükseliyor. Microsoft ve Playground Games cephesinden henüz net bir tarih paylaşılmasa da, serinin yeni oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi yeniliklerle geleceği merak ediliyor. Forza Horizon 6’nın grafik kalitesi, harita yapısı ve araç çeşitliliği gibi detaylar, oyuncular tarafından şimdiden yoğun şekilde araştırılıyor.

FORZA HORIZON 6 ÇIKIŞ ÖNCESİ KORSANA SIZDI: OYUN DAHA RESMİ YAYINLANMADAN GÜNDEM OLDU

Son günlerde oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Forza Horizon 6, resmi çıkışından önce korsana sızmasıyla gündeme oturdu. Playground Games imzası taşıyan yapımın aslında 19 Mayıs 2026 tarihinde tüm oyuncularla buluşması planlanıyordu. Premium sürüm kullanıcıları için erken erişim süreci ise 15 Mayıs 2026 itibarıyla başlamıştı. Ancak yaşanan sızıntı, oyunun çıkış sürecini daha ilk günlerden tartışmalı hale getirdi.

FORZA HORIZON 6 STEAM SÜRÜMÜ SIZDIRILDI

Ortaya çıkan bilgilere göre Forza Horizon 6’nın Steam sürümü, resmi çıkışından önce korsana düşerek internet üzerinde hızla yayılmaya başladı. Bu durum, oyun topluluğunda büyük yankı uyandırırken geliştirici ekipten de açıklama beklentisi oluştu. Henüz geniş kitlelere tam anlamıyla açılmamış olmasına rağmen oyunun bu şekilde erişime açılması, güvenlik ve dijital dağıtım süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.

ERKEN ERİŞİMDE REKOR İLGİ DİKKAT ÇEKTİ

Sızıntı tartışmalarının yanı sıra Forza Horizon 6, erken erişim döneminde elde ettiği oyuncu sayısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Oyunun 17 Mayıs Pazar günü 181.775 eş zamanlı oyuncuya ulaşması, serinin bugüne kadarki en yüksek rekoru olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, önceki rekor sahibi Forza Horizon 5’in iki katını aşarak yeni oyunun daha çıkmadan bile büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koydu.

PREMIUM ERİŞİM VE FİYAT DETAYLARI GÜNDEMDE

Forza Horizon 6’nın Premium sürümünün 83,99 dolar fiyatla satışa sunulduğu bilinirken, erken erişim avantajı 15 Mayıs itibarıyla oyunculara açıldı. Tüm dünya için resmi çıkış tarihi ise 19 Mayıs 2026 olarak planlanıyor. Oyunun genel sürümünün yayınlanmasıyla birlikte oyuncu sayısının daha da artması ve yeni rekorların gelmesi bekleniyor.