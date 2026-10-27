Fleetwood Arsenal maçı hangi kanalda, Fleetwood Arsenal maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fleetwood – Arsenal maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Fleetwood – Arsenal maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

FLEETWOOD ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fleetwood ile Arsenal arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FLEETWOOD ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

FLEETWOOD ARSENAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

FLEETWOOD ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00’te, İngiltere yerel saatiyle ise 20.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

FLEETWOOD ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Fleetwood Town’un iç saha maçlarını oynadığı Highbury Stadyumu’nda oynanacak. Statın adı, Arsenal’in 2006 yılına kadar iç saha maçlarını oynadığı efsanevi Highbury’yi hatırlatsa da iki stadyum birbirinden farklı. Fleetwood’daki Highbury Stadyumu, İngiltere’nin kuzeybatısındaki Lancashire bölgesinde yer alıyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda beraberlik olması halinde tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirleniyor.

DEV İLE ALT LİG EKİBİ KARŞI KARŞIYA

Arsenal, İngiltere’nin en köklü ve en başarılı kulüplerinden biri. Londra ekibi, İngiltere Lig Kupası’nı 1987 ve 1993’te kazanmıştı. Fleetwood Town ise İngiltere’nin alt liglerinde mücadele eden bir kulüp. Alt lig ekipleri, kupada büyük takımlar karşısında zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atabildiği için karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.