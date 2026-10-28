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FIVB DÜNYA SIRALAMASI: Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı?

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FIVB DÜNYA SIRALAMASI: Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı?
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FIVB kadınlar dünya sıralaması açıklandı. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından güncellenen listede Filenin Sultanları'nın yeri ve takımların güncel puanları belli oldu. Voleybolseverler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya sıralamasında kaçıncı olduğunu ve zirvede hangi ülkenin bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı? FIVB dünya sıralaması haberimizde.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri, voleybolseverlerin gündemindeki konular arasında bulunuyor. FIVB tarafından yayımlanan güncel tabloda Filenin Sultanları ilk üçteki yerini korurken, İtalya ve Brezilya ile arasındaki puan farkı da dikkat çekiyor. Dünya sıralamasında ülkelerin konumu, uluslararası karşılaşmalarda alınan sonuçlara göre değişebiliyor. Peki, Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı? Detaylar...

FIVB DÜNYA SIRALAMASI 2026: FİLENİN SULTANLARI KAÇINCI SIRADA?

FIVB'nin yayımladığı son sıralama verilerine göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 411,83 puanla dünya üçüncüsü konumunda bulunuyor. 13 Ekim 2026 tarihli güncellemede Türkiye, İtalya ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Filenin Sultanları, 2026 yılında elde ettiği sonuçların ardından FIVB kadınlar dünya sıralamasında ilk üçteki yerini korudu. Türkiye, 411,83 puanla ikinci sıradaki Brezilya'yı takip ediyor. İki takım arasındaki puan farkı 8,30 olarak kaydedildi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun sıralama sistemi, milli takımların resmi karşılaşmalardaki sonuçlarını ve maçların önem düzeyini dikkate alıyor. Bu nedenle dünya sıralaması, oynanan karşılaşmalara bağlı olarak güncellenebiliyor.

FIVB KADINLAR DÜNYA SIRALAMASI GÜNCEL PUAN DURUMU

13 Ekim 2026 tarihli sıralamaya göre ilk 15 takımın puan durumu şöyle:

İtalya – 468,93 puan

Brezilya – 420,13 puan

Türkiye – 411,83 puan

ABD – 366,40 puan

Polonya – 360,04 puan

Japonya – 337,16 puan

Çin – 324,90 puan

Kanada – 321,52 puan

Sırbistan – 316,36 puan

Hollanda – 296,82 puan

Rusya – 285,21 puan

Almanya – 256,45 puan

Tayland – 244,01 puan

Dominik Cumhuriyeti – 236,00 puan

Çekya – 233,14 puan

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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