Filiz Gencan Akın, hukuk eğitimi almış, uzun yıllar avukatlık ve arabuluculuk yapmış ve yerel yönetim tecrübesiyle öne çıkan bir siyasetçidir. Peki, Filiz Gencan Akın kimdir, hangi partiden? Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında Edirne’de doğmuş, hukuk eğitimi almış ve uzun yıllar avukatlık ile arabuluculuk yapmış bir isimdir. Eğitim hayatını Edirne’de başlayan Akın, lise öğrenimini Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bitiren Akın, mesleki kariyerine 2008 yılında Edirne’de avukat olarak başlamıştır.

Meslek hayatı boyunca birçok kurum, kooperatif ve özel şirketin hukuki temsilciliğini üstlenen Filiz Gencan Akın, aynı zamanda 2017 yılından itibaren arabuluculuk görevini de yürütmüştür. Siyasi kariyerine ise 2011 yılından itibaren aktif şekilde dahil olmuş, yerel yönetimlerde çeşitli görevler üstlenmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Edirne Belediye Başkanı seçilerek görevine başlamıştır.

FİLİZ GENCAN AKIN HANGİ PARTİDEN?

Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir ve siyasi kariyerini bu parti çatısı altında sürdürmektedir. 2011 yılından itibaren CHP içerisinde aktif olarak yer alan Akın, 2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, seçim sonrası 4 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamıştır. Siyasi kariyerinde parti disiplini ve yerel yönetim tecrübesiyle öne çıkmaktadır.

FİLİZ GENCAN KAÇ YAŞINDA?

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında doğmuştur. Bu bilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

FİLİZ GENCAN AKIN NERELİ?

Filiz Gencan Akın, Edirne doğumludur. İki çocuklu Edirneli bir ailenin büyük kızı olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının tamamına yakınını Edirne’de geçiren Akın, ilkokuldan liseye kadar olan öğrenimini kentte tamamlamıştır.

Meslek hayatına da yine Edirne’de başlayan Filiz Gencan Akın, şehrin sosyal ve siyasi yapısında uzun yıllar aktif rol üstlenmiştir. Yerel yönetimlerdeki görevleri ve belediye başkanlığı süreci de doğrudan Edirne merkezlidir.

FİLİZ GENCAN AKIN EŞİ KİM?

Filiz Gencan Akın’ın eşi İnanç Gönenç Akın’dır. Aile yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olup, evlilik bilgisi resmi ve biyografik kaynaklarda yer almaktadır.

Filiz Gencan Akın, yoğun siyasi ve mesleki kariyerine rağmen aile yaşamını da sürdüren bir isim olarak bilinmektedir.