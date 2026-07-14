2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihi, yayın bilgileri ve organizasyondaki diğer çeyrek final eşleşmeleri voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Kanada mücadelesine ilişkin açıklanan resmi bilgiler.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile mücadele edecek.

Türkiye ile Kanada arasındaki çeyrek final karşılaşması 22 Temmuz Çarşamba günü Çin'in Macau kentinde bulunan Macau East Asian Games Dome'da oynanacak.

Turnuvanın çeyrek final etabında mücadele edecek diğer takımlar da netleşti. Buna göre organizasyonda oynanacak diğer eşleşmeler şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri - Çin

İtalya - Hollanda

Brezilya - Japonya

Kazanan ekipler yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edecek.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasının başlama saati henüz açıklanmadı.

Karşılaşmanın resmi maç saati, organizasyon programının kesinleşmesinin ardından duyurulacak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada çeyrek final mücadelesinin TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşmanın yayın planına ilişkin resmi detayların, organizasyon takviminin kesinleşmesiyle birlikte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda müsabakanın TRT Spor ekranlarından voleybolseverlerle buluşması öngörülüyor.