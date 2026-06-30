Fildişi Sahili elendi mi, Fildişi Sahili Dünya Kupası’ndan elendi mi 2026?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 bileti için sahaya çıkan Fildişi Sahili, kritik mücadelesiyle gündem oldu. Maçın ardından futbolseverler, Fildişi Sahili'nin turnuvaya devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, Fildişi Sahili elendi mi, 2026 Dünya Kupası'na veda mı etti? İşte maçın ardından öne çıkan gelişmeler...

FİLDİŞİ SAHİLİ ELENDİ Mİ, DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ 2026?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç ile karşı karşıya gelen Fildişi Sahili, turnuvaya veda etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede rakibine 2-1 mağlup olan Afrika temsilcisi, Dünya Kupası'nda yoluna devam etme şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından "Fildişi Sahili elendi mi?" ve "Fildişi Sahili Dünya Kupası'ndan elendi mi?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

FİLDİŞİ SAHİLİ DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Evet. Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Afrika temsilcisi Dünya Kupası'ndaki mücadelesini tamamlarken, Norveç ise adını bir üst tura yazdırdı.

FİLDİŞİ SAHİLİ NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası son 32 turunda oynanan karşılaşmada Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Norveç galibiyete ulaşarak üst tura yükselirken, Fildişi Sahili turnuvaya veda eden taraf oldu.

NORVEÇ BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Fildişi Sahili karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Kritik mücadeleyi kazanan Norveç, çeyrek final hedefi doğrultusunda yoluna devam ederken Fildişi Sahili ise Dünya Kupası serüvenini noktaladı.