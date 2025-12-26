Figen Özkaya, Türkiye'de futbolda bahis soruşturmasıyla gündeme gelen isimlerden biridir. Hakkında kamuya açık sınırlı bilgiler bulunmakla birlikte, ismi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında yer almaktadır. Peki, Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

FİGEN ÖZKAYA KİMDİR?

Figen Özkaya'nın geçmiş kariyeri ve sosyal yaşamına dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, adı soruşturma dosyalarına geçen kişiler arasında yer alması, kendisinin bahis ile bağlantılı finansal işlemler veya şüpheli faaliyetlerle ilişkilendirildiği anlamına gelmektedir.

FİGEN ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Figen Özkaya, İstanbul merkezli yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, HTS kayıtları, PFDK kararları ve önceki operasyonlardan elde edilen dijital deliller ışığında yürütülmektedir.

Özellikle finansal işlemleri ve bahis hesapları incelenen Figen Özkaya'nın soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli hareketler tespit edilmiştir. Bu gözaltı kararı, sadece kişisel suç isnadı değil, aynı zamanda Türk futbolunun güvenliği ve müsabaka sonuçlarının şeffaflığı açısından kritik bir önlem olarak değerlendirilmiştir.

FİGEN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Figen Özkaya'nın yaşı hakkında kamuya açık güvenilir bilgi bulunmamaktadır.

FİGEN ÖZKAYA NERELİ?

Figen Özkaya'nın doğum yeri veya memleketi ile ilgili resmi bir açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

FİGEN ÖZKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Figen Özkaya'nın mesleki kariyeri ve güncel iş durumu hakkında kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır.