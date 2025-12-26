Haberler

Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 14'ü profesyonel futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve Figen Özkaya'nın da bulunduğu 24 kişi operasyonla gözaltına alındı. Peki, Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

Figen Özkaya, Türkiye'de futbolda bahis soruşturmasıyla gündeme gelen isimlerden biridir. Hakkında kamuya açık sınırlı bilgiler bulunmakla birlikte, ismi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında yer almaktadır. Peki, Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

FİGEN ÖZKAYA KİMDİR?

Figen Özkaya'nın geçmiş kariyeri ve sosyal yaşamına dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, adı soruşturma dosyalarına geçen kişiler arasında yer alması, kendisinin bahis ile bağlantılı finansal işlemler veya şüpheli faaliyetlerle ilişkilendirildiği anlamına gelmektedir.

FİGEN ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Figen Özkaya, İstanbul merkezli yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, HTS kayıtları, PFDK kararları ve önceki operasyonlardan elde edilen dijital deliller ışığında yürütülmektedir.

Özellikle finansal işlemleri ve bahis hesapları incelenen Figen Özkaya'nın soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli hareketler tespit edilmiştir. Bu gözaltı kararı, sadece kişisel suç isnadı değil, aynı zamanda Türk futbolunun güvenliği ve müsabaka sonuçlarının şeffaflığı açısından kritik bir önlem olarak değerlendirilmiştir.

Figen Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı? Figen Özkaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

FİGEN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Figen Özkaya'nın yaşı hakkında kamuya açık güvenilir bilgi bulunmamaktadır.

FİGEN ÖZKAYA NERELİ?

Figen Özkaya'nın doğum yeri veya memleketi ile ilgili resmi bir açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

FİGEN ÖZKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Figen Özkaya'nın mesleki kariyeri ve güncel iş durumu hakkında kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu