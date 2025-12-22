Feyza Civelek O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Feyza Civelek O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında Feyza Civelek'in de sahnede olacağı konuşuluyor. Ancak programın tam detayları ve ünlülerin hangi sürpriz performanslarla izleyici karşısına çıkacağı hâlâ merak konusu. Feyza Civelek, bu özel yılbaşı gecesinde ekranda olacak mı, hangi düetlere imza atacak, şimdiden heyecanla bekleniyor. Programın kesin yayın saati henüz açıklanmadı, geleneksel olarak yılbaşı akşamı ekranlarda olması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FEYZA CİVELEK O SES TÜRKİYE 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

Feyza Civelek 2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında yer alıyor. Programda sürpriz düetler ve özel performanslarla izleyicilere renkli bir yılbaşı gecesi yaşatması bekleniyor.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Türk dizi oyuncusudur. Annesi, popüler dizi Güllerin Savaşı'nın senaristi Melis Civelek'tir. Feyza, ekranlara ilk olarak Acemi Cadı dizisiyle adım attı ve sonrasında Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi projelerde rol alarak tanındı.

FEYZA CİVELEK KAÇ YAŞINDA?

Feyza Civelek, 1995 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

FEYZA CİVELEK NERELİ?

Feyza Civelek Türkiye doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır.

FEYZA CİVELEK'İN KARİYERİ

Acemi Cadı (2006): Feyza karakteri ile televizyon ekranlarına adım attı.

Kavak Yelleri (2009): Gençlik dizisinde küçük bir rol aldı.

Adını Feriha Koydum (2011-2012): Lara karakterini canlandırdı.

Güllerin Savaşı (2014-2015): Çiçek karakteri ile ün kazandı.

Bir Umut Yeter (2018): Damla Akar karakteri ile rol aldı.

Sol Yanım (2020): Nazlım karakterini canlandırdı.

Kızılcık Şerbeti (2022): Nilay karakteri ile ekranlara geldi.

Feyza Civelek, farklı dizilerdeki rollerle genç yaşına rağmen deneyimli bir kariyere sahip olup, O Ses Türkiye Yılbaşı programında performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.