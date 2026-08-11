Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu, Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı, Ceren Karakoç diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi kadro değişiklikleri dikkat çekiyor. Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek ve Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç hakkında ayrılık gelişmeleri gündeme gelirken, izleyiciler sevilen karakterlerin dizideki geleceğini merak ediyor. Özellikle "Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?" ve "Ceren Karakoç diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aranıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE PEŞ PEŞE AYRILIK!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon hazırlıkları sürerken yaşanan ayrılıklarla gündeme geldi. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ardından Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un da yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu?", "Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?" ve "Ceren Karakoç diziden ayrıldı mı?" soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

FEYZA CİVELEK KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek'in diziye veda ettiği bilgisi gündeme geldi. Sevilen karakterin yeni sezonda hikayede yer almayacak olması, dizinin takipçileri arasında merak konusu oldu. Civelek'in ayrılığı, 5. sezon öncesinde yaşanan önemli değişikliklerden biri olarak öne çıktı.

CEREN KARAKOÇ DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizide Nursema Ünal karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un da 5. sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosunda olmayacağı belirtildi. İlk sezondan bu yana yapımın önemli karakterlerinden biri olan Nursema'nın hikayesinin sona ermesi, izleyiciler açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Karakoç'un ayrılığıyla birlikte dizinin uzun süredir devam eden ana karakterlerinden birinin daha hikayeye veda etmesi, yeni sezonda yaşanacak değişimlerin de habercisi oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

5. sezon öncesinde yaşanan ayrılıkların Feyza Civelek ve Ceren Karakoç ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın da projeden ayrıldığı öğrenildi.

Neslihan Yeldan, dizide Nilay'ın annesi karakterine hayat verirken Barlas Kartal ise Fethi karakteriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Böylece yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan oyuncu sayısı dörde yükseldi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE 5. SEZON ÖNCESİ DÖRT AYRILIK

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu öncesinde yaşanan ayrılıklar dizinin hikayesinde önemli değişikliklerin yaşanacağının sinyalini verdi. Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın kadrodan ayrılmasıyla birlikte yapımın yeni sezondaki oyuncu dengesi de değişmiş olacak.

İzleyiciler bir yandan ayrılan karakterlerin yerine hikayeye dahil olacak yeni isimleri merak ederken, diğer yandan senaryonun bu değişikliklerden nasıl etkileneceğini araştırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümünün 18 Eylül 2026 Cuma akşamı yayınlanması planlanıyor. Yeni sezon öncesinde senaryo ve oyuncu kadrosuyla ilgili hazırlıklar devam ederken, dizinin çekimleri için ekibin ay sonunda yeniden sete çıkması bekleniyor.

Yaşanan ayrılıkların ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda nasıl bir hikayeyle ekranlara geleceği ve dizide hangi yeni karakterlerin yer alacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.