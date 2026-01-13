Haberler

Fethiyespor kalecisi Arda kim, kaç yaşında, nereli? Arda Akbulut hangi takımlarda oynadı?
Fethiyespor'un başarılı kalecisi Arda Akbulut hakkında merak edilenler gündeme geldi. Akbulut, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte, genç kaleci hakkında bilinmeyenler...

Arda Akbulut, Fethiyespor'un genç ve yetenekli kalecisi olarak dikkat çekiyor. Akbulut'un kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve daha önce hangi takımlarda oynadığı merak konusu. Fethiyespor taraftarları ve futbolseverler, genç kalecinin kariyerine dair detayları araştırıyor.

ARDA AKBULUT KİMDİR?

Türk futbolunun genç kalecilerinden Arda Akbulut, kariyerine istikrarlı adımlarla devam ediyor. Trabzon doğumlu file bekçisi, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da profesyonel olduktan sonra farklı takımlarda edindiği tecrübelerle dikkat çekti.

1 Ocak 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Arda Akbulut, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükselen genç kaleci, 2018–2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda forma giyerek profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'de ise Trabzonspor formasıyla Galatasaray karşısında görev alarak önemli bir deneyim yaşadı.

Daha fazla süre alabilmek adına Bandırmaspor ve Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Arda Akbulut, bu süreçte maç tecrübesini artırdı. Kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da devam eden genç kaleci, takımının kalesini emanet ettiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 1.90 metreyi aşan boyu, refleksleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle bilinen Arda Akbulut, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında da forma giydi.

