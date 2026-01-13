Fethiyespor ile Fenerbahçe maç yaptı mı, Fethiyespor Fenerbahçe'yi yendi mi?

Uzun zaman öncegerçekleşen Fethiyespor ve Fenerbahçe maçının sonucu merak ediliyor. Fethiyespor, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı mı? Maçın sonucu ve detayları haberimizde.

FENERBAHÇE KUPAYA VEDA ETMİŞTİ

04 Aralık 2013 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sürpriz bir sonuç yaşandı. Fenerbahçe, sahasında ağırladığı PTT 1. Lig temsilcisi Fethiyespor'a 2-1 mağlup olarak kupaya erken veda etti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, futbolseverler için büyük bir şaşkınlık yarattı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DEYDİ

Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu. Mehmet Topuz, Webo ve Hasan Ali Kaldırım ile net pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. Mehmet Topuz'un ortasında Sabri Turgut'un ters kafa vuruşu sonucu top ağlara gitti ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde girdi.

FETHİYESPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun temposu arttı. Fenerbahçe farkı artırmak için fırsatlar bulsa da son vuruşlarda etkili olamadı. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Fethiyespor, Gökhan Dinçer'in sol kanattan yaptığı ortaya Onur Okan'ın kafa vuruşuyla karşılık verdi ve skora denge geldi: 1-1.

SON SÖZÜ AHMED ARAS SÖYLEDİ

Golden sonra oyundan düşmeyen Fethiyespor, tarihi anı 83. dakikada yaşadı. Ceza sahası sol çaprazında gelişen atakta Gökhan Dinçer'in pasında topla buluşan Ahmet Aras, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi ve Fethiyespor'u bir üst tura taşıdı.

KADROLAR VE DETAYLAR

Fenerbahçe sahaya Mert Günok, Mehmet Topuz, Bekir İrtegün, Yobo, Kadlec, Selçuk Şahin, Salih Uçan, Cristian, Holmen, Hasan Ali Kaldırım ve Webo ilk 11'iyle çıktı. Fethiyespor'da ise kalede Sammy Ndjock görev yaparken, Sabri Turgut, Gökhan Dinçer, Onur Okan ve Ahmet Aras galibiyetin mimarları oldu.

TARİHİ GALİBİYET

Bu sonuçla Fethiyespor, Türk futbol tarihine geçen bir galibiyete imza atarken, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etmiş oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı.