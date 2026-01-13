Haberler

Fethiyespor Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fethiyespor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fethiyespor Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fethiyespor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Fethiye Galatasaray maçının skoru kaç kaç, mücadele nasıl sonuçlandı? Karşılaşmadaki golleri kimler attı, maçta öne çıkan anlar ve canlı anlatım detayları haberimizde.

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fethiyespor deplasmanında sahaya çıktı. Futbolseverler Fethiyespor– Galatasaray maç sonucu, golleri atan oyuncular ve maçın dakika dakika gelişmelerini merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve canlı maç anlatımı.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk oluyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı A Spor üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 88

• D Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

A Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

Fethiyespor Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fethiyespor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI TARİHİ

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray maçı, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluştu. Heyecanla beklenen karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki mücadele, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanıyor.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması henüz başlamadı. Maçın başlamasının ardından canlı skor, goller ve önemli anlar anbean takip edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı