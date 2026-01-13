Fethiyespor Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fethiyespor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fethiyespor deplasmanında sahaya çıktı. Futbolseverler Fethiyespor– Galatasaray maç sonucu, golleri atan oyuncular ve maçın dakika dakika gelişmelerini merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar ve canlı maç anlatımı.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk oluyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı A Spor üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 88

• D Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

A Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI TARİHİ

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Fethiyespor – Galatasaray maçı, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluştu. Heyecanla beklenen karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki mücadele, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanıyor.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması henüz başlamadı. Maçın başlamasının ardından canlı skor, goller ve önemli anlar anbean takip edilecek.