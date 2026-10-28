Fethiyespor – Eyüpspor maçı neden ertelendi, Fethiyespor – Eyüpspor maçı ne zaman oynanacak?

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Fethiye İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak ilk yarının sonlarında şiddetini artıran yağmur nedeniyle stadın zemini büyük ölçüde suyla doldu. Hakemlerin yaptığı kontrollerin ardından sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığına karar verildi ve maç ileri bir tarihe ertelendi. İşte Fethiyespor – Eyüpspor maçına dair bilinenler.

FETHİYESPOR – EYÜPSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fethiyespor – Eyüpspor maçı, sağanak yağış nedeniyle ertelendi. İlk yarının sonlarına doğru şiddetini artıran yağmur, devre arasında da etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Fethiye İlçe Stadı’nın büyük bölümü suyla doldu ve zemin oynanamaz hale geldi.

HAKEM SAHAYI İKİ KEZ KONTROL ETTİ

Devre arasının ardından orta hakem Birkan Altındaş, yardımcıları ve iki takımın kaptanlarıyla birlikte sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem, ardından tarafları soyunma odasına davet etti. Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi ve statta karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

MAÇTA SKOR NE OLDU?

Karşılaşmanın oynanabilen ilk yarısını Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, 2-1 önde tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor ise ilk yarıda bir gol bulmayı başardı.

FETHİYESPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz açıklanmadı. Maçın yeni tarihi ve saatinin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenerek duyurulması bekleniyor. Karşılaşmanın kaldığı yerden mi devam edeceği yoksa yeniden mi oynanacağı da federasyonun kararıyla netlik kazanacak.

BÖLGEDE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Muğla ve Antalya çevresinde son günlerde etkili olan sağanak ve fırtına, bölgede günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya’nın Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar ve seralar sular altında kalmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor. Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşmanın sonucu, ertelenen maçın oynanmasıyla belli olacak.