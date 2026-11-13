Fethiye il mi oluyor, Fethiye il olacak mı?

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Gelişmelerin ardından "Fethiye il mi oluyor?", "Fethiye ne zaman il olacak?" ve "Fethiye kaçıncı il olacak?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Fethiye'nin il olmasıyla ilgili son durum.

FETHİYE İL Mİ OLUYOR?

Fethiye'nin il olmasına ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. Fethiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği 19 yeni il listesinde yer alıyor. Ancak bu öneri henüz bir kanunlaşma sürecine girmedi. TBMM'de kabul edilmiş bir kanun da bulunmuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için kanunla düzenleme yapılması gerekiyor.

FETHİYE NE ZAMAN İL OLACAK?

Fethiye'nin il olacağı bir tarih açıklanmadı. "100 İl 1000 İlçe" projesinin ne zaman yasama sürecine taşınacağı da henüz netlik kazanmadı.

ALİM KARACA'DAN "KENDİNİZİ HAZIRLAYIN" AÇIKLAMASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iki genel başkanla görüştüğünü ve kendisine Fethiye'nin il olacağının söylendiğini belirtti. Karaca, görüştüğü genel başkanların isimlerini açıklamadı. Karaca şunları söyledi:

"Kesinlikle Fethiye'nin il olacağını söylüyorlar. Ona göre kendinizi hazırlayın. Biz hazırladık."

Karaca, Fethiye'nin il olması halinde kente en az 5 bin memur geleceğini ve ilçenin nüfusunun 5 bin ile 10 bin kişi arasında artacağını ifade etti.

BAHÇELİ'NİN ÖNERDİĞİ 19 YENİ İL HANGİLERİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında il olması önerilen 19 ilçe şunlar:

Polatlı (Ankara)

Ereğli (Konya)

Ünye (Ordu)

Vezirköprü (Samsun)

Karadeniz Ereğli (Zonguldak)

Erciş (Van)

Doğubayazıt (Ağrı)

Ahlat (Bitlis)

Ergani (Diyarbakır)

Midyat (Mardin)

Siverek (Şanlıurfa)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Kozan (Adana)

Alanya (Antalya)

Tarsus (Mersin)

Fethiye (Muğla)

Akhisar (Manisa)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Bandırma (Balıkesir)

FETHİYE KAÇINCI İL OLACAK?

Fethiye'nin kaçıncı il olacağı ve hangi plaka kodunu alacağı belli değil. Yeni il sıralaması ve plaka kodları ancak bir kanun düzenlemesiyle belirlenecek. Türkiye'de en son kurulan il, 1999 yılında 81. il olan Düzce oldu.