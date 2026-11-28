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Fethiye'de elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı, bölgenin elektrik dağıtım şirketi ADM Elektrik'in planlı kesinti duyurularında yer alıyor. Planlı kesinti listelerine göre 29 Kasım 2026 Pazar günü Fethiye ve Seydikemer'e bağlı Karaağaç bölgesinde saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektriklerin saat 12.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor. Fethiye'de önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde planlı kesintiler yapılacak.

29 KASIM FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti listelerine göre 29 Kasım 2026 Pazar günü Fethiye ve Seydikemer'de yer alan Karaağaç bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin saat 10.00'da başlaması ve 12.00'de sona ermesi planlanıyor. Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen kesinti, şebekede yapılacak çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek.

Planlı kesintilerde çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriklerin belirtilen saatten önce ya da sonra gelmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle bölgede yaşayanların güncel bilgiler için ADM Elektrik'in resmi kanallarını takip etmesi öneriliyor.

FETHİYE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

29 Kasım Pazar günü Karaağaç bölgesinde planlanan kesintinin saat 12.00'de sona ermesi ve elektriklerin bu saatte yeniden verilmesi bekleniyor. Planlı kesintilerin dışında arıza kaynaklı kesintiler yaşanması durumunda ise elektriklerin ne zaman geleceği, arızanın niteliğine ve onarım süresine bağlı olarak değişebiliyor. Arıza kaynaklı kesintilere ilişkin bilgi almak isteyenler ADM Elektrik'in çağrı merkezine başvurabiliyor.

FETHİYE'DE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti listelerine göre Fethiye ve çevresinde önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacak:

30 Kasım Pazartesi: Göcek 10.00-15.00, Karakeçililer 09.00-15.00

1 Aralık Salı: Göcek 10.00-15.00, Karakeçililer 09.00-15.00

2 Aralık Çarşamba: Yeşilüzümlü 09.00-15.00, Patlangıç 225. Sokak 10.00-15.00

3 Aralık Perşembe: Yanıklar 10.00-15.00, Bozyer 09.00-15.00, Fethiye ve Seydikemer'de çeşitli mahalleler 09.00-15.00

4 Aralık Cuma: Akarca 10.00-15.00

5 Aralık Cumartesi: Faralya 09.00-15.00, Patlangıç 10.00-15.00

Kesinti saatleri ve etkilenecek sokaklar, çalışma programındaki değişikliklere göre güncellenebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN YAPILIYOR?

Planlı elektrik kesintileri, dağıtım şebekesinin daha güvenilir ve kesintisiz hizmet verebilmesi için yapılan bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar arasında trafo bakımları, hat yenileme işlemleri, yeni bağlantıların yapılması ve enerji nakil hatları çevresindeki ağaç kesimi ile koridor temizliği gibi işlemler yer alıyor. Fethiye'de daha önce yapılan bazı kesintilerin de orta gerilim hatlarında ağaç kesimi ve koridor açma çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiği biliniyor.

FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Fethiye ve Muğla genelindeki planlı elektrik kesintileri, bölgenin dağıtım şirketi ADM Elektrik'in resmi internet sitesindeki planlı kesintiler sayfasından sorgulanabiliyor. Bu sayfada il, ilçe ve mahalle seçilerek kesinti tarihi, saati ve etkilenecek sokaklar öğrenilebiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de elektrik kesintisi bilgilerine ulaşmak mümkün. e-Devlet'te arama çubuğuna elektrik kesintisi yazılarak ilgili hizmete erişilebiliyor.

ADM ELEKTRİK İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADM Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Elektrik kesintileri, arızalar ve diğer konulara ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketlerinin ortak arıza ve bilgi hattı olan 186 numaralı çağrı merkezini arayabiliyor. Planlı kesinti duyuruları ise şirketin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı elektrik kesintisi öncesinde buzdolabı ve derin dondurucu kapaklarının mümkün olduğunca kapalı tutulması, gıdaların bozulmasını önlemeye yardımcı oluyor. Elektrikli cihazların fişten çekilmesi, elektrik geri geldiğinde yaşanabilecek ani gerilim değişikliklerinden cihazları koruyor. Telefon ve diğer şarjlı cihazların önceden şarj edilmesi, el feneri gibi aydınlatma araçlarının hazır bulundurulması da kesinti sırasında kolaylık sağlıyor.

Asansörlerin kesinti saatlerinde kullanılmaması ve kesinti sırasında mum gibi açık ateş kaynaklarının dikkatli kullanılması da güvenlik açısından önem taşıyor. Elektriğe bağlı sağlık cihazı kullanan vatandaşların ise kesinti öncesinde gerekli önlemleri alması gerekiyor.

MUĞLA'DA PLANLI KESİNTİLER

Planlı elektrik kesintileri yalnızca Fethiye ile sınırlı kalmıyor. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Datça, Milas, Ortaca ve Ula gibi ilçelerinde de şebeke yatırımları ve bakım çalışmaları nedeniyle dönem dönem kesintiler yapılıyor. Turizm bölgesi olan Muğla'da altyapı çalışmalarının yoğunluğu, özellikle kış aylarında artış gösteriyor.