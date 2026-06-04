Türkiye’nin en zengin iş insanları listesinde uzun yıllardır değişmeyen dengeler, son dönemlerde enerji sektöründeki hızlı büyüme ve borsa performanslarıyla yeniden şekillenmeye başladı. Forbes’un güncel milyarderler listesine yansıyan verilere göre, Astor Enerji’nin sahibi Feridun Geçgel, yaklaşık 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin isimleri arasına yerleşti. Peki, Feridun Geçgel Türkiye'nin kaçıncı zengini? Feridun Geçgel Murat Ülker'den zengin mi? Detaylar haberimizde.

FERİDUN GEÇGEL TÜRKİYE'NİN KAÇINCI ZENGİNİ?

Bu yükselişin arkasında yalnızca finansal büyüme değil, aynı zamanda enerji sektöründeki stratejik yatırımlar, uluslararası anlaşmalar ve şirket hisselerinin Borsa İstanbul’daki güçlü performansı bulunuyor. Özellikle son dönemde yaşanan değer artışları, Geçgel’in kişisel servetine kısa sürede yüz milyonlarca dolarlık katkı sağladı.

Astor Enerji’nin özellikle transformatör ve elektrik ekipmanları üretimindeki güçlü konumu, şirketi sadece Türkiye’de değil küresel pazarda da rekabetçi bir noktaya taşıdı. Şirketin borsadaki performansı, genel piyasa durgunluğuna rağmen pozitif ayrışarak dikkat çekti.

Mayıs ve haziran aylarında görülen yükseliş trendi, yatırımcı ilgisini artırırken şirketin piyasa değerini de yukarı taşıdı. Bu durum doğrudan şirket sahibi Feridun Geçgel’in servetine yansıdı ve onu Türkiye’nin en üst sıralarına taşıyan temel faktörlerden biri oldu.

Forbes verilerine göre Feridun Geçgel yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Dünya milyarderler listesinde 800’lü sıralara yükselmesi, servet artışının uluslararası ölçekte de dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

Bu yükselişin en önemli dinamiklerinden biri olarak, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği büyük ölçekli uluslararası iş anlaşmaları gösteriliyor. Bu anlaşmaların şirket değerine doğrudan etki ettiği ve yatırımcı güvenini artırdığı değerlendiriliyor.

FERİDUN GEÇGEL MURAT ÜLKER'DEN ZENGİN Mİ?

Türkiye’nin en zengin iş insanları sıralamasında uzun süre birinci sırada yer alan Murat Ülker, Yıldız Holding bünyesindeki güçlü global gıda imparatorluğu ile biliniyor. Ancak son güncel Forbes listesi verilerine göre, enerji sektöründeki hızlı yükselişle birlikte Feridun Geçgel’in toplam serveti Murat Ülker’i geride bırakacak seviyeye ulaştı.

Bu değişim, Türkiye’nin ekonomik yapısında sektör bazlı güç kaymalarını da gözler önüne seriyor. Gıda ve perakende sektöründeki istikrarlı büyümeye karşılık enerji sektöründe yaşanan ani değer artışları, sıralamalarda önemli değişikliklere neden olabiliyor.

Astor Enerji’nin hikâyesi, 2005 yılında yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde bir yatırım ile başladı. O dönemde yapılan satın alma, uzun vadeli stratejik büyüme planlarıyla desteklenerek bugün milyarlarca dolarlık bir sanayi devine dönüştü.

Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, ihracat ağının genişletilmesi ve enerji altyapı projelerine odaklanması, büyümenin temel taşlarını oluşturdu. Bu süreçte yapılan yatırımlar, hem şirket değerini hem de kurucusunun servetini katlayarak Türkiye’nin en üst sıralarına taşınmasını sağladı.