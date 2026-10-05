Ferhat Gündoğdu hangi takımlı? Ferhat Gündoğdu Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi, Beşiktaşlı mı?

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında gündeme gelen tutuklama kararı sonrası, futbol kamuoyunda özel hayatına ilişkin bazı bilgiler de merak edilmeye başladı. Bu kapsamda en çok araştırılan konuların başında ise Ferhat Gündoğdu hangi takımlı? sorusu geliyor.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ TAKIMLI?

Ferhat Gündoğdu'nun resmi olarak hangi takımı tuttuğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Gündoğdu, MHK Başkanı olarak görev yaptığı süreçte hakem yönetimiyle ilgili sorumluluk üstlenen bir isim olarak öne çıkmıştır.

MHK Başkanlığı görevindeki bir ismin herhangi bir takıma olan taraftarlığını açık şekilde ortaya koymasının, görevdeki tarafsızlık açısından uygun görülmemesi nedeniyle bu konuda resmi bir açıklama yapılması beklenmemektedir. Ferhat Gündoğdu da hangi takımı desteklediğine ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir beyanda bulunmamıştır.

Dolayısıyla mevcut doğrulanmış bilgiler doğrultusunda Gündoğdu'nun hangi takımın taraftarı olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN MHK BAŞKANLIĞI DÖNEMLERİ

Ferhat Gündoğdu, ilk olarak 2021-2022 yıllarında yaklaşık 172 gün süreyle Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönemde hakem kadrolarında gerçekleştirilen gençleştirme çalışmalarıyla dikkat çekti.

23 Temmuz 2024 tarihinde ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeniden MHK Başkanı olarak atandı. TFF'nin resmi açıklamasında Gündoğdu'nun MHK Başkanlığına getirildiği duyuruldu.

İkinci döneminde hakem yönetimi ve eğitimi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Ancak Gündoğdu'nun tuttuğu takıma ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı için herhangi bir kulüple taraftarlık bağı kurmak mümkün değildir.