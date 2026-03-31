Ferhat Bakgör kimdir, neden gözaltına alındı? İş adamı Ferhat Bakgör Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet mi verdi?

Bursa’daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ferhat Bakgör’ü de gündeme taşıdı. Ferhat Bakgör kimdir, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hangi ilişki içinde ve gözaltına alınmasının ardında hangi iddialar var merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERHAT BAKGÖR KİMDİR?

Ferhat Bakgör, Bursa merkezli yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adı geçen iş insanlarından biridir. Soruşturma kapsamında belediye projeleri ve emsal artışları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

FERHAT BAKGÖR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Ferhat Bakgör 31 Mart 2026 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 55 kişi arasında yer alıyor.

FERHAT BAKGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ferhat Bakgör, soruşturma kapsamında “rüşvet vermek” ve “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” iddialarıyla gözaltına alındı. Bursa’daki bazı inşaat projelerinde usulsüz emsal artışları yapılması ve maddi menfaat sağlanmasıyla ilgili soruşturmanın şüphelilerinden biridir.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey ile birlikte aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları ve bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçları araştırılıyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında 55 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey, bazı belediye çalışanları ve çok sayıda iş insanı yer alıyor. Firari 4 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor.