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Ferencvaros hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Ferencvaros kadro değeri ne kadar?

Ferencvaros hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Ferencvaros kadro değeri ne kadar?
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Ferencvaros, mücadele öncesinde futbolseverlerin merak ettiği takımlar arasında yer alıyor. Karşılaşmaya kısa süre kala Ferencvaros'un hangi ülkenin takımı olduğu ve kadro değerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Ferencvaros hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Ferencvaros kadro değeri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde Macaristan temsilcisi Ferencvaros bulunuyor. Karşılaşmaya kısa süre kala takımın hangi ülkeye ait olduğu ve kadro değerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ferencvaros hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Ferencvaros kadro değeri ne kadar? Detaylar...

FERENCVAROS KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Ferencvaros'un toplam kadro değeri 38,5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Takımın piyasa değeri açısından en değerli futbolcusu ise Gabi Kanichowsky olarak öne çıkıyor. On numara pozisyonunda görev yapan Kanichowsky'nin piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Ferencvaros kadrosunda Kanichowsky'nin ardından üç futbolcu 2,5 milyon Euro piyasa değeriyle ikinci sırayı paylaşıyor. Bu oyuncular Kristoffer Zachariassen, Toon Raemaekers ve Bamidele Yusuf olarak sıralanıyor.

FERENCVAROS'UN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU

Ferencvaros'un verilen Transfermarkt piyasa değerlerine göre en değerli 10 futbolcusu şöyle:

Gabi Kanichowsky – 4 milyon Euro

Kristoffer Zachariassen – 2,5 milyon Euro

Toon Raemaekers – 2,5 milyon Euro

Bamidele Yusuf – 2,5 milyon Euro

Franko Kovacevic – 2 milyon Euro

Aleksandar Cirkovic – 2 milyon Euro

Lenny Joseph – 2 milyon Euro

Maiga – 1,7 milyon Euro

Denes Dibusz – 1,5 milyon Euro

Naby Keita – 1,5 milyon Euro

UEFA'nın güncel Avrupa Ligi kadro sayfasında da Kanichowsky, Zachariassen, Raemaekers, Yusuf, Joseph ve Keita Ferencvaros kadrosunda yer alan isimler arasında gösteriliyor.

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele öncesinde Ferencvaros'un ülkesinin ve kadro değerinin yanı sıra takımda bulunan oyuncuların piyasa değerleri de futbolseverlerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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