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Ferdi Zeyrek kimdir, neden öldü? Ferdi Zeyrek nasıl öldü, biri mi öldürdü?

Ferdi Zeyrek kimdir, neden öldü? Ferdi Zeyrek nasıl öldü, biri mi öldürdü?
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Ferdi Zeyrek kimdir ve neden öldü sorusu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hayatını kaybetmesinin ardından gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Zeyrek’in ölüm süreci ve yaşanan olayın detayları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, “Ferdi Zeyrek nasıl öldü, biri mi öldürdü?” soruları da merak konusu oldu.

Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrası “ Ferdi Zeyrek kimdir?” ve “neden öldü?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Zeyrek’in ölümüne ilişkin süreç ve olayın nasıl gerçekleştiği kamuoyunda tartışılırken, “biri mi öldürdü?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 16 Mart 1977 tarihinde Manisa’da doğan Türk mimar ve siyasetçidir. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kendi mimarlık ve iç tasarım firmasını kurdu. Uzun yıllar Manisa Mimarlar Odası Başkanlığı yaptı ve yerel yönetim çalışmalarında aktif rol aldı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde başlayan Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu seçimle birlikte CHP, 74 yıl aradan sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış oldu. Zeyrek, 47 yaşında Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak görev yaptı.

FERDİ ZEYREK ÖLDÜ MÜ?

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 tarihinde geçirdiği kaza sonrası ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Ferdi Zeyrek, Manisa’daki evinin bahçesinde bulunan havuzun makine dairesinde meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay sırasında kalbi duran Zeyrek’e uzun süre kalp masajı yapıldı ve hastanede yoğun bakım sürecine alındı. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen 9 Haziran 2025’te kalp durması sonucu yaşamını yitirdi.

FERDİ ZEYREK’İ BİRİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında havuzun elektrik ve teknik altyapısında çeşitli eksiklikler ve ihmaller tespit edildi. Kaçak akım koruma sistemleri, topraklama ve izolasyon gibi güvenlik unsurlarında yetersizlikler bulunduğu belirtildi. Soruşturma sonucunda bazı kişiler hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve dava süreci başlatıldı. Olay, doğrudan bir saldırıdan ziyade teknik ihmal ve kusurların değerlendirildiği bir adli süreç kapsamında ele alınmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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