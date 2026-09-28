Ferdi Kadıoğlu neden yok, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu?

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik İtalya mücadelesi öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer almaması taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Milli oyuncunun sakatlık mı yaşadığı, cezalı mı olduğu yoksa teknik bir tercih nedeniyle mi forma giymediği sosyal medyada sıkça sorgulanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu ve maç kadrosundaki yeri haberimizin devamında...

FERDİ KADIOĞLU NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu, İtalya karşısında ilk 11'de yer almadı ancak maç kadrosunda bulunuyor. Milli oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu maçta farklı bir kanat tercihiyle sahaya çıkma kararı, Ferdi'nin kulübede kalmasına neden oldu.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

Maç kadrosuna dahil edilen Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyemeyecek durumda olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yedekler arasında yer alan milli oyuncu, teknik heyetin ihtiyaç duyması halinde karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olabilecek.

FERDİ KADIOĞLU CEZALI MI?

Ferdi Kadıoğlu'nun İtalya maçında cezalı olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncunun ilk 11'de yer almaması tamamen teknik bir tercihten kaynaklanıyor. Kulübede maça başlayacak olan Ferdi'nin, maçın gidişatına göre Montella'nın ilk değişiklik seçenekleri arasında olması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'da Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Hollanda'da NEC Nijmegen formasıyla başlayan oyuncu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda sol bek pozisyonunda yıldızlaşan Ferdi, 2024 yazında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu ve kariyerini İngiltere'de sürdürüyor.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini ücretsiz olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Mücadele, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı güncel bilgilerin takip edilmesi önem taşıyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

ATV, Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanaldan, Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de ise 24. kanaldan izlenebiliyor. Televizyon başında olamayacak futbolseverler, maçı ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edebilecek. Platform kanal numaralarında değişiklik yapılabileceği ve internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ ÖZET

Karşılaşma: Türkiye - İtalya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Yayın: ATV