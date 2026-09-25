Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor?

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Ay-yıldızlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Hollanda'nın Arnhem kentinde 7 Ekim 1999'da dünyaya gelen Türk milli futbolcu, kariyerine Premier League temsilcisi Brighton & Hove Albion'da devam ediyor. Brighton'a 27 Ağustos 2024'te katılan Ferdi'nin sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Başarılı oyuncu ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi temsil etti.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyiyor. Brighton, milli oyuncuyu 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattı. Ferdi, 27 Ağustos 2024'te İngiliz ekibine resmen imza attı. Oyuncunun Brighton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki futbolcu, 1.74 boyunda bir defans oyuncusu. Türk bir babanın oğlu olarak Hollanda'da doğup büyüyen Ferdi, futbolla da bu ülkede tanıştı.

FUTBOL KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI

Ferdi, profesyonel kariyerine Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, Temmuz 2018'de Fenerbahçe ile anlaşarak Türkiye'ye geldi.

FENERBAHÇE'DE YILDIZI PARLADI

Sarı-lacivertli formayla gelişimini sürdüren Ferdi, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe, Mart 2022'de oyuncuyla Haziran 2026'ya kadar sürecek dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ferdi, 2022/2023 sezonunda sarı-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nı kazandı. Hem savunmada hem orta sahada görev yapabilen çok yönlü yapısı, onu Avrupa kulüplerinin radarına soktu.

BRIGHTON TRANSFERİ VE PREMIER LEAGUE SERÜVENİ

EURO 2024'teki başarılı performansının ardından birçok kulübün ilgisini çeken Ferdi, tercihini Brighton'dan yana kullandı. Teknik direktör Fabian Hürzeler'in yüksek tempolu ve preste dayalı oyun anlayışı, Ferdi'nin hücum koşuları ve pres yeteneğiyle mükemmel bir uyum yakaladı. Milli futbolcu, Brighton formasıyla ilk golünü 18 Eylül 2024'te 3-2 kazanılan maçta kaydetti.

BRIGHTON'DA SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'deki ikinci sezonunda da istikrarlı performansını sürdürdü. Başarılı oyuncu, Mayıs 2026'da Brighton & Hove Albion'da sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Ferdi'nin Premier League'deki yerini ne kadar sağlamlaştırdığını açıkça gösterdi.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ferdi Kadıoğlu asıl olarak sol bek mevkisinde görev yapıyor. Gerektiğinde kanat bek olarak da oynayabilen oyuncu, hem hücuma hem savunmaya önemli katkılar sağlıyor. Topu orta sahaya taşımadaki rahatlığı ve kaliteli ortalarıyla, Türkiye'nin sol kanadına teknik bir zenginlik kazandırıyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ferdi, genç yaşlarda Hollanda'nın U17, U19, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. Ancak A takım düzeyinde tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullandı ve Türkiye A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2022'de çıktı. EURO 2024 kadrosunda yer alan Ferdi, turnuvada sergilediği performansla adından sıkça söz ettirdi.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Ferdi Kadıoğlu, Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik kadroda yer aldı. Milli oyuncu, turnuvada 3 maçta forma giydi. Brighton'daki başarısını milli takıma da taşıyan Ferdi, ay-yıldızlıların savunma hattındaki en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor.