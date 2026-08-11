Fenerbahçe’ye beraberlik yetiyor mu, Sturm Graz’ı yense, berabere kalsa, yenilse ne oluyor?

Sturm Graz karşısında tek farklı mağlubiyet de Fenerbahçe'nin tur atlamasına engel olmayacak. Avusturya ekibinin 2-0 kazanması halinde toplam skor eşitlenecek ve mücadele uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 3 veya daha fazla farklı galibiyetinde ise Fenerbahçe elenecek. Sarı-lacivertlilerin rövanş öncesindeki tur hesapları, ilk maçta elde edilen iki farklı galibiyet nedeniyle büyük ölçüde Fenerbahçe'nin lehine bulunuyor.

FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR MU? STURM GRAZ KARŞISINDA HANGİ SKORLARDA TUR ATLAR?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe, ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajını taşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise "Fenerbahçe'ye beraberlik yetiyor mu, Sturm Graz'ı yenerse, berabere kalırsa veya yenilirse ne oluyor?" sorularına yanıt arıyor. İlk maçın ardından Fenerbahçe'nin tur için önemli bir avantajı bulunuyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin rövanş karşılaşmasında Sturm Graz'ı mağlup etmesi halinde sarı-lacivertli ekip tur atlayan taraf olacak. İlk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin ardından gelecek her galibiyet, Fenerbahçe'nin toplam skordaki üstünlüğünü artıracak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında beraberlik alması halinde turu geçmesi için başka bir hesap yapmasına gerek kalmayacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta alınacak 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberliklerde toplam skorda üstünlüğünü koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'A 1 FARKLA YENİLİRSE NE OLUR?

Sturm Graz'ın rövanşta tek farklı galibiyet alması, Fenerbahçe'nin elenmesi anlamına gelmeyecek. Örneğin Avusturya ekibi 1-0 kazanırsa toplam skor 2-1 Fenerbahçe lehine olacak. Sturm Graz'ın 2-1 kazanması durumunda ise toplam skor yine Fenerbahçe lehine 3-2 olacak. Bu nedenle sarı-lacivertli takım, 1 farklı mağlubiyetlerde dahi turu geçen taraf olacak.

FENERBAHÇE 2 FARKLI YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin rövanşta 2 farklı mağlubiyet alması halinde toplam skor eşitlenecek. Örneğin Sturm Graz'ın 2-0 kazanması durumunda iki maçın toplam skoru 2-2 olacak. Bu durumda turu belirlemek için maç uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE 3 FARKLI YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin 3 veya daha fazla farklı mağlubiyet alması halinde toplam skorda Sturm Graz üstünlüğü ele geçirecek ve sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Örneğin Sturm Graz'ın 3-0 kazanması halinde toplam skor 3-2 Avusturya temsilcisi lehine olacak.

FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALLERİ

İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe için tur hesapları şöyle:

• Fenerbahçe kazanırsa: Tur atlar.

• Beraberlik: Tur atlar.

• 1 farklı mağlubiyet: Tur atlar.

• 2 farklı mağlubiyet: Maç uzatmalara gider.

• 3 veya daha fazla farklı mağlubiyet: Fenerbahçe elenir.

Dolayısıyla Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında beraberlik ve galibiyetin yanı sıra tek farklı mağlubiyette de turu geçecek. Sarı-lacivertliler, 2-0'lık ilk maç avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.