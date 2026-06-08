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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak?
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürerken, kulüp içindeki yapılanma çalışmaları da hız kazandı. Başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım sonrası futbol aklının Oğuz Çetin tarafından şekillendirilmesi beklenirken, taraftarların en çok merak ettiği konu ise “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?” sorusu oldu. Bu süreçte Aykut Kocaman ismi de yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki, Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü mü olacak?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde teknik direktörlük konusu, son seçim süreci ve yeni yönetim yapılanmasıyla birlikte yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Kulüpte yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirken, futbol organizasyonunun yeniden şekillendirileceği sinyalleri de güçlü şekilde verildi. Peki,  Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü mü olacak? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? 

Futbol yapılanmasının merkezinde yer alması beklenen isimlerden biri de Oğuz Çetin olarak öne çıkıyor. Çetin’in “futbol aklı” rolüyle kulüp içi teknik ve idari planlamada etkin bir görev üstlenmesi bekleniyor. Ancak teknik direktör tercihi konusunda henüz netleşmiş bir isim bulunmuyor.

Kulüp içinden gelen bilgilere göre, yeni teknik direktörün belirlenmesi sürecinde hem yerli hem de yabancı adayların değerlendirildiği, kararın ise yeni futbol yapılanmasının oluşturacağı stratejiye göre verileceği ifade ediliyor.

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Aykut Kocaman ismi, Fenerbahçe’de teknik direktörlük ihtimali gündeme geldiğinde taraftarların en çok konuştuğu adaylardan biri olmayı sürdürüyor. Hem kulüp geçmişi hem de daha önceki başarıları nedeniyle Kocaman’ın adı, her teknik direktör değişimi döneminde yeniden tartışma konusu haline geliyor.

Ancak Oğuz Çetin’e yöneltilen “Aykut Kocaman yeni teknik direktör olacak mı?” sorusu, mevcut süreçte belirsizliğin devam ettiğini de ortaya koydu. Çetin, yaptığı açıklamada sürecin henüz resmileşmediğini belirterek, kulüpteki yapılanmanın yeni başladığını ve tüm kararların sistematik bir planlama ile alınacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, Kocaman isminin gündemde olmasına rağmen henüz resmi bir teklif veya anlaşma sürecinin başlamadığını gösteriyor. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör seçimini aceleye getirmeden, kulübün uzun vadeli hedeflerine uygun bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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