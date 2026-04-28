Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusu yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan bu gelişme yalnızca saha içi sonuçların değil, aynı zamanda yönetimsel değişim sürecinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe’de yeni teknik direktör adayları kimler? Detaylar...

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için en çok merak edilen konu, yeni sezon planlamasının hangi isim üzerinden şekilleneceği oldu. Domenico Tedesco sonrası oluşan boşluk, kulüp içinde hızlı bir değişim ihtiyacını gündeme getirmişti ancak yönetim bu süreci aceleye getirmeme kararı aldı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni teknik direktör kararı, mevcut yönetimden ziyade seçim sonrası göreve gelecek başkan tarafından verilecek. Bu durum, Fenerbahçe’nin teknik yapılanmayı uzun vadeli bir projeye dönüştürme hedefini de gözler önüne seriyor.

Sürecin en kritik noktası ise takımın mevcut kadro yapısına uygun, Süper Lig dinamiklerini bilen ve taraftar baskısını yönetebilecek bir teknik adam profili oluşturmak olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Spor basınında yer alan ve özellikle beIN Sports kaynaklı haberlerde öne çıkan bilgilere göre Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde iki isim dikkat çekiyor. Bu isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olarak öne çıkıyor.

Her iki teknik adamın da Fenerbahçe geçmişi bulunması, kulüp içi dinamikleri ve taraftar beklentilerini iyi bilmeleri önemli bir avantaj olarak görülüyor. Bu nedenle yönetimin, yabancı bir teknik adamdan ziyade kulüp kültürünü tanıyan isimlere yönelme ihtimali güçlü şekilde değerlendiriliyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de daha önce şampiyonluk yaşamış ve disiplinli oyun anlayışıyla bilinen bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Tecrübesi ve kulüp üzerindeki etkisi, onu yeniden güçlü bir aday haline getiriyor.

İsmail Kartal ise son yıllarda takımın farklı dönemlerinde görev almış, oyuncu ilişkileri ve saha içi dengeyi sağlama konusundaki başarısıyla dikkat çeken bir diğer önemli isim olarak gündemde yer alıyor. Kartal’ın da göreve gelmeye sıcak baktığı iddiaları spor kamuoyunda geniş yer buluyor.