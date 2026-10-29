Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu mu olacak?

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Halen Kasımpaşa’yı çalıştıran Belözoğlu, iddialarla ilgili soruya temkinli bir yanıt vererek takımının Türkiye Kupası maçına odaklandığını söyledi. Basına yansıyan bilgilere göre Belözoğlu’na şu ana kadar resmi bir teklif iletilmedi. İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışına dair son durum.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE’YE Mİ GİDİYOR?

Emre Belözoğlu’nun adı, Fenerbahçe’nin değerlendirdiği teknik direktör adayları arasında geçiyor. Ancak taraflar arasında bir görüşme yapıldığına ya da anlaşma sağlandığına ilişkin kulüp ya da Belözoğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe iddialarıyla ilgili Play Spor’a konuşan Emre Belözoğlu, takımının Türkiye Kupası’nda maçı olduğunu ve tamamen bu karşılaşmaya odaklandığını söyledi. Belözoğlu, bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade ederek iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

KASIMPAŞA’NIN MAÇI BUGÜN

Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00’de Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Çorluspor 1947’yi konuk edecek. Kasımpaşa, ligde ise bu hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE’NİN DİĞER ADAYLARI KİMLER?

Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe’nin yerli teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu’nun yanı sıra Bülent Uygun, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı gibi isimler bulunuyor. Daha önce José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel’in adları da sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Kulübün tercihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

FENERBAHÇE’DE GEÇİCİ OLARAK DİRK KUYT GÖREVDE

Fenerbahçe, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt’a emanet etti. Basına yansıyan bilgilere göre Hollandalı çalıştırıcı, en az üç maçta takımın başında yer alacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşacak, 4 Kasım’da ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRMIŞ MIYDI?

Evet. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’de geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve bu dönemde takımın başında 10 maça çıkmıştı. Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar forma giymiş ve takım kaptanlığı da yapmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980’de İstanbul’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve İstanbul Başakşehir gibi kulüplerde forma giydi ve A Milli Takım’da uzun yıllar görev yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Belözoğlu, şu anda Kasımpaşa’yı çalıştırıyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı, sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Resmi bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.