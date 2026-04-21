Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın kaç maç kaybetmesi lazım? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali yüzde kaç?

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta itibarıyla zirve yarışı kritik bir sürece girerken, veri analiz platformu Euro Club Index tarafından açıklanan güncel tahminler şampiyonluk ihtimallerine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sezonun son bölümüne yaklaşılırken hem puan durumu hem de istatistiksel veriler, yarışın matematiksel olarak sürdüğünü ancak dengelerin büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Peki, Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın kaç maç kaybetmesi lazım? Detaylar...

PUAN DURUMU VE ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM

30 hafta sonunda oluşan puan tablosu, şampiyonluk yarışının iki takım üzerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor:

Galatasaray: 71 puan

Fenerbahçe: 67 puan

Trabzonspor: 65 puan

Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer alırken, kalan haftalarda alınacak sonuçlar doğrudan şampiyonluk düğümünü çözecek kritik etken olarak öne çıkıyor. Bu tablo, özellikle ikili yarışın son haftalara taşındığını net bir şekilde gösteriyor.

EURO CLUB INDEX ŞAMPİYONLUK OLASILIKLARI

Veri analiz platformu Euro Club Index tarafından paylaşılan güncel şampiyonluk ihtimalleri ise şu şekilde açıklandı:

Galatasaray: %92,6

Fenerbahçe: %7,1

Trabzonspor: %0,3

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLABİLMESİ İÇİN GALATASARAY'IN KAÇ MAÇ KAYBETMESİ GEREKİYOR?

Süper Lig’de mevcut puan farkı dikkate alındığında, Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini sürdürebilmesi için Galatasaray’ın kalan haftalarda ciddi puan kayıpları yaşaması gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca mağlubiyetler değil, beraberlikler de şampiyonluk yarışının dengesini değiştirebilecek önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Matematiksel olarak yarış devam etse de, Galatasaray’ın puan avantajı nedeniyle Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için rakibinin birden fazla maçta puan kaybetmesi ve kendi performansının maksimum seviyede olması zorunluluk haline gelmiştir.