Fenerbahçe’nin golü neden iptal edildi, Fenerbahçe Beşiktaş gol iptali kararı doğru mu, HAKEM GÖRÜŞLERİ?

Ezeli rekabette hakem kararları bir kez daha gecenin önüne geçti! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kritik randevuda ağlara giden topun gol değeri kazanmaması, spor kamuoyunu ikiye böldü. Futbolseverler sosyal medyada "Hakemlerin gol iptali görüşü ne?" ve "VAR müdahalesi doğru mu?" tartışmalarını sürdürürken, eski hakemler ve usta yorumcular pozisyonu mercek altına aldı. Derbinin kaderini değiştiren o tartışmalı anın perde arkası, kural kitabındaki karşılığı ve otoritelerin çarpıcı yorumlarını sizler için derledik.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

56. Dakika: Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya Gökhan Sazdağı'nın ters kafa vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler öne geçti. Ancak sonrasında yapılan VAR kontrolünün ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEM GÖRÜŞLERİ:

Deniz Ateş Bitnel: “Gol iptali doğru karar ! Guendouzi korneri kullanıyor ve takım arkadaşı topa dokunup ona pas verdiği anda oyuncu kale çizgisine toptan ve sondan ikinci defans oyuncusundan daha yakın!”