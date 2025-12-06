Haberler

Fenerbahçe11'i! Başakşehir FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Başakşehir Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Güncelleme:
Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu! Başakşehir Fenerbahçe 11'ler! Başakşehir FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Başakşehir Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Başakşehir Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Başakşehir 11: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sebastian Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

Onur BAYRAM
